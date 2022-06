9 trucos ingeniosos de cocina para ahorrar dinero

Uno de los trucos de cocina o métodos más sorprendentes para ahorrar dinero es apostar por el Do it yourself o, lo que es lo mismo, hacer las cosas por uno mismo. Puedes empezar por cosas sencillas como accesorios de cocina tales como una madera para cortar o algún recipiente para frutas y verduras y, si la cosa sale bien, continuar con otros elementos de la decoración como mesas, estanterías o sillas… . ¡Los límites los pones tú!