10 salones sencillos en los que disfrutar al máximo

Como si de un salón futurista se tratara, en este primer ejemplo mostramos un salón comedor que apuesta completamente por el blanco en paredes, suelos y techo. También en los muebles, de líneas cúbicas sencillas y rectangulares. No hay ni cuadros, ni armarios, ni estanterías. Por no haber, no hay ni cortinas. ¿Para qué? En esta atmósfera, la vida tiene mucha más presencia y unas pocas plantas cobran mucha más relevancia. El blanco es el gran conductor de luz. Y la luz, lo envuelve todo.