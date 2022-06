11 sensacionales barbacoas para llevar

Hay personas que las llamas ardientes le dan cierto respeto. No es para menos. Ya lo dice la expresión popular: no se puede jugar con fuego. Para ellos, están este tipo de barbacoas mucho menos aparatosas, más seguras y transportables de forma muy fácil y limpia a cualquier lugar. No hay excusa, si temes quemarte con la hoguera, no tienes porque renunciar a una buena barbacoa cualquier domingo o fiesta de guardar.