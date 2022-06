Revestimientos: ¡10 ideas para que tu cocina sea moderna!

La madera es uno de los materiales por excelencia para revestir no sólo la cocina, si no cualquier zona de la casa. Tenla en cuenta a la hora de cambiar la tuya, porque puede quedar tan bonita como esta. Al combinarla con negro y con blanco el resultado no tiene comparación: una cocina moderna a la par que atemporal, elegante, sobria. Eso sí, al introducir una gran cantidad de negro es más que recomendable que tengamos suficiente luz natural.