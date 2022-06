Una sala de fumadores en medio del jardín

Hubo un tiempo, no muy lejano, en el que el glamour estaba relacionado directamente con los cigarrillos y en el que todos, desde el médico que te recetaba un antibiótico, hasta el profesor, universitario o no, podían fumar mientras llevaban a cabo sus actividades laborales. También en los aviones, en los trenes o en las oficinas el humo de tabaco era compartido por todos, fumadores o no. Hoy esta imagen nos parece impensable y es que fumar ha perdido ese atractivo que tenía para las generaciones anteriores. Hoy, si fumas, cuanto más lejos, mejor. Por eso han surgido necesidades que antes no existían, como las salas de fumadores

El proyecto que presentamos nos lleva hasta Zurich, a una casa unifamiliar en cuyo lujoso jardín se ha decidido crear un pequeño habitáculo para los fumadores. Un lugar donde poder fumar tranquilo sin molestar al resto de habitantes de la casa, disfrutando al mismo tiempo de un entorno maravilloso.