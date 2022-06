9 camas muy originales que transformarán tu dormitorio

Si tu presupuesto es muy ajustado y tu creatividad no conoce límite, no dudes en ponerte manos a la obra para decorar tu dormitorio con un resultado que no puede ser más personal. Fíjate, por ejemplo, en el resultado obtenido en el dormitorio de la imagen donde se fabrica una base para la cama a base de pallets; un diseño sencillo pero tremendamente eficaz, que sus creadores acompañan muy bien con la elección de pequeñas piezas de mobiliario y accesorios decorativos con mucha personalidad.