Una piscina en 9 pasos – ¡Simplemente genial!

Uno de los lujos más deseados es tener una piscina en casa. Son un elemento que añade mucho más valor al jardín de cualquier vivienda, un maravilloso espacio para disfrutar con el buen tiempo de las actividades acuáticas con los niños y el resto de la familia o amigos. Su construcción es un tanto compleja y requiere, en primer lugar, unos ciertos permisos municipales, que una vez obtenidos, has de contar con los profesionales adecuados para que sean ellos los planifiquen y ejecuten las obras. En este libro de ideas, nos tiramos a la piscina y trataremos de resumirte de la forma más didáctica posible todos los pasos que se han de seguir en su instalación. No dirás que no nos mojamos.