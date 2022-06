Cosas imprescindibles que toda pareja debe tener en su casa

El salón es otros de los espacios que más gusta compartir junto a tu chico o tu chica. ¡Quién no ha disfrutado de una agradable tarde de fin de semana viendo una película en pareja después de comer! No son muchos los ingredientes necesarios: un buen sofá, una buena manta en invierno, unas palomitas, refrescos y una pantalla adecuada. Pero no hay que ser egoísta. Buscad también que haya espacio para los amigos y las visitas.