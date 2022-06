Estanques de jardín: ideas frescas

Los estanques de los valencianos Vivsa no son simples balsas de agua. Sus cualidades naturales los convierten en verdaderos lagos de tamaño reducido en el jardín de nuestra casa. El agua no está tratada con ningún producto químico y aún así estos estanques naturales no cuentan con los problemas que la mayoría suelen presentar: aguas verdes o depósitos de materia orgánica en el fondo. Estos verdaderos biotopos van evolucionando de manera propia, por lo que el mantenimiento de este tipo de estanques es mínimo. También su diseño apuesta por lo natural, contando con un riachuelo y especies acuáticas de flora y fauna.