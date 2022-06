¿Cómo Elegir Tabique? Decide cómo Dividir tus Paredes

Los ladrillos colocados al tresbolillo levantando tabiques y con el acabado rugoso más conocido del mundo, el gotelé, han caído en desuso gracias a las nuevas particiones interiores que podemos encontrar hoy en el mercado. Estos planos que dividen nuestras viviendas en diferentes estancias han cobrado ahora un papel diferente y ya no son las simples paredes donde colgamos nuestros cuadros. Los tabiques son en sí mismos elementos que no solo compartimentan, también embellecen, cierran y abren espacios según las necesidades o generan barreras físicas, pero no visuales. Todo esto ha sido posible gracias al uso de otros materiales y técnicas constructivas, como por ejemplo el vidrio, que ya no se emplea solo en ventanas.

Si estás pensando en hacer obras en casa, considera colocar este tipo de tabiquería ligera es una opción moderna y funcional que permite sacar más partido a la hora de dividir espacios. A continuación te mostramos una selección de seis ejemplos que puedes encontrar hoy en día en el mundo del interiorismo.