10 cocinas acogedoras que no puedes perderte

La cocina es una fuente de inspiración constante. Probablemente sea la parte de la casa en la que más entusiasmo ponemos a la hora de diseñarla por primera vez. También cuando se trata de realizar una reforma o renovarla completamente. Quizás porque es uno de los lugares más cálidos y acogedores de la casa en el que se puede reunir a toda la familia en un desayuno, comida o cena. También, por qué no decirlo, porque a todos nos gusta presumir un poquito de aquello en lo que hemos puesto tanto interés, no por generar envidia sino para elevar nuestra autoestima gracias a un espacio en el que nos sentimos la mar de bien. Si estás pensando en hacer algún cambio en la cocina y quieres aumentar tu inspiración, mira los ejemplos de este artículo de homify. Y no te pierdas detalle.