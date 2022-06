Baldas de madera: orden con encanto

En este dormitorio han convertido a la madera, y más aún, a las baldas de madera en el elemento decorativo primordial. No solo lo las utilizan como mesita de noche, si no como que sustituyen el convencional armario ropero de toda la vida por una colección de baldas dejando todo lo que estaría en el interior a la vista. El resultado es un armario original e informal, no aconsejable para desordenados.