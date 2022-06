6 estilos de aparador para nuestro hogar

Lo retro de inspiración escandinava está de moda. Esos muebles de madera natural, con líneas elegantes y cierto toque clásico se han convertido en tendencia, y no hay cafetería o restaurante de diseño con toques hipster que no cuente entre su mobiliario con alguna pieza de inspiración nórdica. No nos extraña: daneses, suecos y noruegos convirtieron el diseño de interiores en un verdadero arte durante la década de los cincuenta y los sesenta.

Si te fascina el diseño o simplemente quieres darle un aire vintage y sofisticado a tu salón, esta pieza te conquistará. Se trata de un auténtico clásico del mobiliario escandinavo: un buffet de madera de palisandro firmado por Severin Hansen JR. Un verdadero mueble de almacenamiento chic, puesto que, además de sus cajones frontales, esconde tras las puertas correderas un amplio interior compartimentado. Una maravilla que nos presenta la tienda online North Sweet.