Una mesa para cada comedor

La mesa redonda es otro clásico de los comedores. Se trata de una mesa en la que, al no haber cabeceras, permite una mayor sociabilidad, puesto que el centro está a la misma distancia de todos. Sin embargo, las mesas redondas suelen ser una gran opción cuando no necesitamos demasiada capacidad, ya que aquellas donde entren más de ocho comensales tendrán un tamaño considerable, que las hará no aptas para todos los espacios.

En el caso de este comedor de diseño, la mesa redonda es de cristal, con una pata central que permite una mayor comodidad a la hora de acercarse con las sillas y que además otorga una mayor ligereza visual a un espacio en el que predomina el blanco. Una opción con mucho estilo.