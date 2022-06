15 ideas para iluminar el exterior de tu casa (y que se vea sensacional)

Un jardín no es solo un espacio en el que disfrutar del contacto con la naturaleza y el aire libre, también es un lugar que hay que mimar y cuya iluminación, para poder aprovecharlo tanto de día como de noche, resulta indispensable. Pero no solo requiere de una luz apropiada en base a su sentido práctico, también hay que apostar por cuidar la estética de modo que, si tienes un jardín, no dejes de iluminar árboles y plantas para darle una imagen única. La introducción del color dentro de la iluminación puede ayudarte.