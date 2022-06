Arquitectura de hormigón visto: 6 escenas diferentes

La arquitectura moderna trajo además de otros cánones estéticos, materiales que rara vez se habían usado fuera del ámbito industrial. Acero, vidrio y hormigón pisaron fuerte en esta época no solo por el rechazo a las corrientes estéticas anteriores y su excesiva decoración, también por sus características técnicas evolucionadas. Sin embargo, nos ha costado varias décadas familiarizarnos con estos materiales asociados a la arquitectura más brutalista. Hoy en día, la arquitectura contemporánea cuenta entre sus listas con infinidad de obras donde el hormigón visto es protagonista no solo de la imagen exterior de un edificio, sino también de sus espacios habitables. Esta nueva tendencia no solo ha dado lugar a un nuevo tipo de paisaje urbano, también representa una nueva manera de entender la arquitectura: asociada a su construcción, orgullosa de su técnica y dispuesta a mostrarla al público sin maquillajes.

A continuación os mostramos 6 escenas de arquitectura doméstica donde el hormigón visto no solo es el que construye sino el que decora y viste el paisaje.