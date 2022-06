10 consejos para mantener tu casa caliente

El truco esta en intentar mantener el calor en las estancias, no dejar que se mueva por toda la casa. Mantener las puertas cerradas es otro buen hábito que apuntarnos.

Si tenemos las calefacciones encendidas de las habitaciones debemos cerrar las puertas, favoreciendo así el mantenimiento del calor.

Otro de los puntos es el apagado y el encendido de la calefacción. Es cierto que para conseguir de nuevo la temperatura adecuada se necesita un pico de calor, pero también es cierto que es necesario apagar la calefacción durante las noches o si no se está en casa. Por varias razones ya no solo el ahorro, sino la calefacción en la noche reseca mucho el ambiente y eso no es bueno al respirar.

Si hace mucho frío la calefacción se puede dejar encendida pero se recomienda que la temperatura esté más baja, según varios estudios en la noche debería limitarse la temperatura a 16º entre las 22 y las 6 de la mañana. Así también se notará un ahorro.