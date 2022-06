¿Qué pavimento elegimos para casa?

No somos muy dados por estos lares a recurrir a la moqueta. El motivo fundamental es la higiene, puesto que consideramos que tanto su mantenimiento como su limpieza dejan mucho que desear, algo que es cierto en parte, puesto que una mancha que no sea limpiada al momento permanecerá para siempre, pero no es tan terrible cómo pensamos, ya que, con un poco de cuidado y una aspiradora, conseguirás mantenerla siempre limpia. Su principal ventaja es la calidez que aporta a las habitaciones pero esto también puede volverse en su contra, ya que en verano una habitación con moqueta se calentará más que el resto.

