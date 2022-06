Consejos para diseñar un vestidor

¿Te sobra un poco de espacio en la habitación o tienes una pequeña estancia que no utilizas para nada? Quizá es un buen momento para plantearte crear un vestidor donde tener a mano toda tu ropa, zapatos y otros textiles del hogar. No necesitas que sea muy grande, ya que al hablar de vestidores la clave no está en el tamaño, sino en la organización. De nada sirve contar con un espacio muy amplio si no tenemos el sistema de almacenamiento adecuado o la distribución correcta.

Por eso en homify queremos darte algunos consejos sobre cómo diseñar un vestidor. Ideas para crear un espacio perfecto para tu ropa, donde todo esté donde debe estar. Descubrimos, a través de los diseños de cinco expertos españoles, cómo organizar y crear un vestidor en casa.