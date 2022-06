10 Estanterías originales para todos los gustos

No no engañemos. Poner orden en el hogar es una de esas tareas que, aunque satisfactoria una vez comprobado el resultado final, puede resultar bastante tediosa con solo pensarla. Sin embargo, existen algunos trucos que pueden introducir algo de color a este cometido tan 'apasionante'. Disponer, por ejemplo, de unas estanterías originales que añadan un poco de diversión a la tarea, al tiempo que un toque de color a la estancia en la que las ubiquemos, es un primer paso. Sumar algo de música, tener una buena compañía que apoye en la labor así como vislumbrar un plazo de finalización no demasiado lejano aliviarán, en parte, nuestro cometido.

Sobre el acompañamiento y factores músico-temporales externos poco podemos hacer pero, en materia de estanterías originales… ¡somos expertos! En este libro de ideas te proponemos diez diseños de lo más divertido para que mantener en perfecto estado de revista cualquier estancia de tu hogar sea como un juego de niños. Te presentamos, pues, un decálogo de estanterías originales con las que no solo pondrás orden sino que, además, te convertirás en todo un gurú de la decoración.