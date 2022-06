Mesas auxiliares: diseños sin los que no podremos vivir

Su función: ayudar. Existen muebles imprescindibles para el día a día: nadie concibe vivir toda una vida sin una cama, mesa o silla. Sin embargo, existen muebles que, aunque a primera vista no encabecen nuestra lista de irremplazables, tras una primera toma de contacto se convierten en piezas obligatorias en nuestras viviendas. Hoy hablamos de mesas, pero no de mesas para el comedor, para la oficina o para apoyar la lamparita de noche, sino mesas auxiliares. Éstos pequeños muebles nos asisten mientras estamos en el sofá, en la cama o comiendo. Su misión es ayudarnos, pero la clave de éstas es hacerlo sin entorpercer nuestras actividades. Sigilosas, como si no estuvieran, estas mesitas nos echan una mano sin que nos demos cuenta.