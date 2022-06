Diseños GRANDIOSOS para baños pequeños

No, la reforma de este cuarto de baño no se ha quedado a la mitad. El look industrial que proporcionan estas paredes sin alisar y dejando entrever el ladrillo, nos encanta. Es una propuesta decorativa que nos parece que aporta una originalidad y un estilo que seguro no deja indiferente a nadie. Además al combinarlo con tarima de madera oscura en el suelo se produce un contraste de materiales y tonalidades de diez. Y sí, ¡claro que podemos apostar por la tarima de madera (especial para baños) en el suelo! Deja a un lado los convencionalismos de azulejos, gres y mármol para este espacio y ve un paso más allá.