6 consejos para una decoración marinera moderna y actual

Igual que en la pasarela, en decoración de interiores el estilo marinero, navy o náutico nunca pasa de moda. Reconocemos este estilo por las rayas verticales azules y blancas y lo asociamos a casas costeras o pueblos de marineros. Las redes de pesca, conchas, caracolas, timones y hamacas son elementos que solemos vincular a este estilo. Hasta ahora, porque igual que el resto de tendencias y estilos, el marinero también se renueva. Tanto si tienes una casa en la costa como si no, no puedes perderte las ideas que hemos recopilado en este artículo. No te pierdas la transformación del estilo náutico.