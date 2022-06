Prácticas Ideas para que Organices tus Zapatos

A veces sí se puede tener todo a la vez. Sobre todo cuando lo que necesitamos no es mucho. No tenemos por qué renunciar a la vertiente decorativa de muebles cuyo uso sea eminentemente práctico. En este mueble de entrada, no sólo hay espacio para guardar los zapatos, sino también para dejar sobre él otros objetos personales como llaves, carteras o teléfonos móviles. Además, cuenta con un espejo para comprobar nuestro aspecto antes de salir de casa.