Los 7 errores más comunes al decorar una casa

Tanto si se trata de escoger una nueva tela para las cortinas como de elegir el nuevo color para las paredes de la cocina, jugar a ser un diseñador de interiores parece algo divertido pero no es nada fácil… Por mucho que queramos y por mucho esfuerzo que le pongamos.

La mayoría de las casas que conocemos parecen estar lejos de los interiores que vemos en las revistas. Tal vez dejamos que nuestra pequeña casa se deje llevar con demasiada facilidad por las últimas tendencias y seguimos muy pocos nuestra propia creatividad. O simplemente no le prestamos demasiada atención a la decoración que, poco a poco, vamos construyendo para ella.

Desafortunadamente, no existen reglas que dicten cómo debes decorar tu casa, pero hay una serie de pasos en falso que damos la mayoría de nosotros. Los hemos puesto a su disposición en este libro de ideas así que ya sabes, al menos, las cosas que no has de hacer.