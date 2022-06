7 consejos para ahorrar al construir tu casa que debes saber ya

A la hora de la elección de los materiales debes de tener muy en cuenta que no sean materiales importados de otros países, pues muchos mármoles o maderas que no sean de nuestro país tendrán incrementado su precio por la repercusión del transporte. De tal forma que debes ser cuidadoso con su procedencia, por ejemplo, si se trata de mármol, un mármol blanco Macael que procede de las canteras de Macael en la provincia de Almería será mejor que no uno de Carrara que procede de Italia.