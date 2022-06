Ideas para decorar tu casa de negro

Si estás pensando en pintar las paredes de tu casa, en colocar nuevos muebles o renovar los revestimientos, recuerda que el negro está en los catálogos de colores e inventarios cromáticos y, a pesar de que en ocasiones lo olvides, es un color adecuado para las estancias de nuestra casa. En las sociedades occidentales el negro acarrea, casi siempre, connotaciones negativas y se asocia con la pena y el luto. Negro es también el humor negro, la oveja negra y la lista negra. Sin embargo, en otras culturas el negro se relaciona con conceptos positivos como por ejemplo en Kenia y Tanzania donde las tribus Masái asocian el negro con las nubes que traen la lluvia, símbolo de vida y de prosperidad.

En el mundo de la moda el little black dress de Coco Chanel fue todo un éxito y el negro es el color de la elegancia por excelencia. Si quieres salirte de la norma y te apetece convertir tu casa en un lugar verdaderamente único introduce el negro en la decoración de tu hogar. Si no sabes como hacerlo, tranquilo, no te preocupes, en este libro de ideas encontrarás consejos que te facilitarán la tarea. ¿Te animas a echarle un vistazo?