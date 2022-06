7 errores en la decoración de casas pequeñas ¡y cómo debes evitarlos!

Esta es una equivocación que solemos cometer la mayoría de las personas y es el no eliminar lo que ya no utilizamos. Resistiéndonos así a desprendernos de algunas de las cosas que vamos acumulando en casa año tras año. Se evita con una revisión estricta de todo lo que ya no usas y donándolo a alguna persona o asociación que pueda sacar beneficio de esos objetos que tú ya no utilizas desde hace mucho tiempo.