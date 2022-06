Crea tu propio jardín de las delicias con estos conjuntos

Esta es la propuesta más arriesgada de la lista. Un conjunto de jardín que no está demasiado pensado como zona de comida o cena, más bien como un espacio en el que tomar algo con los amigos. Un estilo chill out que consta de varios muebles bajos (dos que hacen las veces de sillones y uno de mesa) y otra zona con barra de bar y taburetes. Todo siguiendo un estilo absolutamente modernista que refuerza aún más esta estética al caer la noche y… ¡encenderlos! Estos muebles retroiluminados no sabemos si te gustarán o no… pero lo que está claro es que seguro que no te han dejado indiferente.