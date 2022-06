5 ideas deco para modernizar el baño

Las mamparas de vidrio se instauraron hace ya tiempo como un básico en los cuartos de baño. Las incómodas cortinas se jubilaban dando paso a superficies de vidrio más prácticas, seductoras, fáciles de limpiar y estéticas. Sin embargo, esta división de vidrio para el baño no es la mejor opción si sufres de vergüenza o eres pudoroso: ya no existen flores estampadas que oculten tu cuerpo. La solución que os mostramos en este original diseño no solo resuelve esta problemática, sino que también decora nuestro baño de una manera diferente, mediante un cuadro. Un moderno vinilo colocado en la superfiice puede darle el toque moderno que tu cuarto de baño necesita.