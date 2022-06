Chimeneas modernas: 8 ideas fabulosas para este invierno

Concept Eight Architects

Si tienes una casa antigua, cabe la posibilidad que cuentes en el salón con una chimenea tradicional. Hubo un tiempo en que estos elementos dejaron de usarse y se renunció también a su potencial decorativo, eliminándolas de las viviendas que contaban con ellas o, simplemente, ocultándolas. Si este es el caso de tu vivienda, tal vez estés a tiempo de recuperarla y sacarle todo el partido. Es cierto que las chimeneas, usadas al modo tradicional, pueden no ser prácticas actualmente en una vivienda urbana, pues ensucian y generan humo. Pero puedes disponer de las tecnologías más modernas para dar a este valioso elemento una nueva vida. Si no sabes cómo lograrlo, no dudes en consultar a un experto.