6 secretos sencillos para reducir la humedad en casa

Seguro que ya te has dado cuenta en más de una ocasión de que la humedad en las estancias interiores de las viviendas no es nada recomendable. No solo afecta a las personas, si no también a los animales, plantas y los objetos que tenemos en casa. Si hay humedad excesiva, se condensa en forma de agua, provocando moho y proliferación de otras bacterias y virus. Puede llegar a deteriorar muebles, como los de la cocina, la pintura e incluso los tabiques de la vivienda. Si, en caso contrario, la humedad es muy baja, afecta a las mucosas y la garganta de las personas, lo que puede derivar en un problema de salud. Hay muchos factores que influyen en la humedad del ambiente en una vivienda: el cuerpo humano, el vapor de los alimentos al cocinar, los baños, la ropa lavada y los materiales de la vivienda. Que este proceso pueda funcionar, depende directamente de la cantidad de agua que haya en el aire, lo que condiciona nuestra sensación de bienestar y confort. A esto, hay que añadirle la buena (o mala) ventilación que tengamos en la vivienda.

La humedad relativa ideal en casa ha de estar entre el 40 y el 60%, como te hemos comentado anteriormente. Debajo del mínimo (menos del 40% de humedad), comienza la aparición de bacterias, virus y afecciones respiratorias. Si estamos por encima del máximo (más del 60% de humedad) empezarán a aparecer hongos, moho y alergias en los habitantes.