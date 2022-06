10 pasos para conseguir una casa brillante y luminosa

Inaki Leite Design Ltd.

Inaki Leite Design Ltd.

Quizá las transparencias no sean la mejor de las opciones para el espacio más íntimo de casa: el dormitorio. No obstante, vale la pena contemplar esta opción puesto que, además de establecer una conexión visual con el resto del lugar, se gana en sensación de amplitud y por ende, la de estar en un lugar mucho más iluminado. Si tanta conexión visual te resulta demasiado invasiva, puedes añadir un par de cortinas para cerrar tu espacio personal siempre que lo desees. En este caso, no olvides elegir unas en tonos pasteles y de textil fino.