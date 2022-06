10 razones por las que tener una casa ordenada te cambiará la vida

Si no estás a gusto con tu casa, probablemente tengas que plantearte algún cambio. No nos referimos a una reforma, eso obedece a necesidades concretas de más espacio o distribución diferente. Hablamos de esos pequeños desperfectos con los que entramos en contacto a diario y que siempre nos recuerdan que tenemos que arreglarlos: una puerta que chirría, un pomo que no cierra bien, un cristal sucio, un interruptor roto, etc, etc. Una vez reparados, la satisfacción interior aumenta y nos hace sentirnos más felices.