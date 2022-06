Sofás modulares, una solución versátil

Los salones más grandes no siempre llevan todas las de ganar cuando se trata de incluir sofás en módulo. De hecho, estos fueron pensados para satisfacer la falta de metros cuadrados de ciertos espacios, y así no restarles un ápice de estilo. Pues bien, si este es tu caso, la solución pasa por elegir módulos pequeños, que no pocos, para construir la principal pieza del mobiliario. Nosotros nos quedamos con el de la imagen, que juega con los contrastes que resultan de su tapizado, aportando ciertos aires rústicos al diseño del salón.