12 suelos de exterior que revalorizarán tu casa

A la hora de elegir el suelo exterior para tu patio o jardín, las condiciones climatológicas del lugar en el que vives serán un factor a tener en cuenta. En localizaciones con climas húmedos y fríos, lo ideal es decantarse por algún tipo de pavimento exterior en cerámica antideslizante. ¿El motivo? Sencillo, no solo evitarás accidentes provocados por la acumulación de la humedad y el agua sino que, gracias a sus diseños rústicos, conseguirás dar a tu patio o terraza una imagen de lo más acogedora. No obstante, trata de no elegir baldosas excesivamente claras para evitar que reflejen demasiado la luz solar y terminen por provocarte fatiga visual.