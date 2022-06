Dormitorios: ¡8 cabeceros para soñar!

¿Nunca has soñado con despertarte y ver el mar? ¿disfrutar del skyline de tu ciudad favorita? ¿abandonarte al placer de las vistas mágicas de la naturaleza? Ya no tienes que soñarlo, sencillamente has de imaginarlo para que se haga realidad y es que puedes personalizar el cabecero de tu cama con las imágenes que prefieras. Sea cual sea el lugar al que quieras trasladarte o el motivo que desees contemplar al despertarte, vestir con él tu cabecero te permitirá crear un espacio lleno de magia y encanto que haga más 'tuyo' ese rincón del hogar.