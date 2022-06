Un salón por todo lo alto

Si tenemos la suerte de contar con una vivienda de techos altos, siempre podemos duplicar el espacio creando un altillo o mezzanine. No se trata de crear una segunda planta, solo de utilizar una parte del espacio para ampliarlo. Este altillo se abrirá al resto de la habitación, por lo que, aunque sea más pequeño y tenga el techo bajo no será un espacio claustrofóbico, sino todo lo contrario. Y si no, fíjate en este espectacular salón. Solo una pequeña parte se ha destinado a crear el mezzanine, y el resultado salta a la vista.