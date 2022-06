8 salones que necesitaban un cambio urgente (y cómo lo hicieron)

Cuando en un salón los muebles son de madera maciza en colo oscuro es muy dificil su reutilización posterior en un espacio en el cual queramos que prime la modernidad y la luz natural. En definitiva estamos ante un amueblamiento de salónde los años 70 y hay que aceptar que no se puede rescatar nada de lo que existe en ese espacio, ni muebles ni adornos, pues son de otro tiempo. Incluso el suelo no es bueno mantenerlo, pues le falta vida y no es cálido.