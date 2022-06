Modesta por un lado GRANDIOSA por el otro

Hay una regla no escrita que parece acompañar al ser humano desde el comienzo de los tiempos: siempre queremos lo que no tenemos. Un inconformismo que no siempre acaba en frustración, sino en sueños cumplidos. Y si no, que se lo pregunten a la familia protagonista de este proyecto. Ellos sabía bien lo que no tenían… ¡y lo que querían! Se habían marchado de Noruega en busca del sol y acabaron por instalarse en la región italiana de Piamonte. Pero vivir en un territorio más cálido no les servía. Su casa tenía que ser también la casa del sol, una residencia luminosa donde el espectacular paisaje en el que se ubica la casa fuera un elemento más de la construcción. Un edificio con transparencias que hiciera olvidar los días de invierno del norte de Europa.

Descubramos, paso a paso, cómo se ha planteado esta casa llena de sol. Un proyecto de los arquitectos italianos de Gap Studio que no te puedes perder.