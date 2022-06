6 estilos de decoración para el dormitorio

No podíamos dejar fuera de este repaso por las decoraciones de dormitorios, el estilo clásico. La imagen que hemos elegido, y que nos presenta muebles Panamar, no podía servirnos mejor para ejemplificarlo. Una madera oscura para unos muebles de inspiración barroca, donde no faltan las mesillas con patas cabriolé y tiradores dorados, butacas de tapizados damasco, otomanas a los pies de la cama, cabeceros elegantes y señoriales, escritorios ovalados…

Más allá de los muebles, otros elementos ayudan a crear esa ambientación solemne y clásica: el papel pintado de la pared, las voluminosas cortinas, los suntuosos textiles, etc.

Los estilos de dormitorio dicen mucho de nosotros mismos, este último es una opción elegante y sofisticada para aquellos con ideas fijas, pero aquí hemos mostrado otros cinco ejemplos con personalidades muy distintas. Y es que para gustos los colores y para dormitorios, también.