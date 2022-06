El frío ya está aquí: especial chimeneas de obra

Esta es una propuesta que resulta muy acogedora a la par que moderna y original. Una chimenea construida con hierro y acero, de estilo industrial, que gracias a los colores de estos materiales consigue una imagen muy actual. Y aunque se vea así, no es eléctrica, si no de leña. Precisamente la idea de ponerla sobre una base hueca tipo banco nos parece genial para colocar, como vemos, los troncos abajo. Si además te decides a introducir un elemento como el que vemos a la derecha de la imagen, para colocar más leña pero con fines decorativos… vas a conseguir un look completo.