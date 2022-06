Ideas originales DIY para los más pequeños

El Do it yourself o, como lo conocemos todos, DIY empezó siendo una opción low cost a los altos precios del mobiliario en el mercado. Pasamos del odio a comprar muebles por partes y montarlos en casa a la adoración por, directamente, fabricarlos nosotros mismos. Y a raíz de esto, una oleada de tutoriales, ideas y ejemplos invadió internet invitándonos a ser cada vez más creativos en la decoración de nuestros hogares. Desde cajas de fruta viejas, hasta ramas de árboles, pasando por todo tipo de papiroflexia habida y por haber, ya no hay objeto del que algún curioso cerebro no saque una mesa o un perchero. Y ahora, lo que comenzó como una alternativa low cost, se ha convertido en una religión de culto para muchos que ven en ello una forma de imprimir personalidad en cada rincón de sus hogares.