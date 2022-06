Manual de Ayuda para Decorar Casas Pequeñas

Si vives en un apartamento pequeño, se acabó lo de: en cada habitación un uso diferente. En las viviendas pequeñas donde las estancias no sobran hay que reflexionar profundamente sobre qué usos tendrán lugar en un espacio independientes y cuáles no. Hay algunos que ni siquiera entran a competir en este tipo de dilemas internos. Es el caso de estudios, trasteros, habitación de invitados o cuarto de la colada, ¿quién siquiera se plantearía ocupar un espacio con alguno de ellos? Sin embargo, que no disfruten de una puerta no significan que no puedan tener cabida. Un pasillo, un vestíbulo demasiado grande o un rincón en desuso en casa puede convertirse en un despacho improvisado, como podemos ver en esta imagen.