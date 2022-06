¿Conoces el triángulo de trabajo en la cocina? ¡Es necesario!

Lejos de lo que pueda parecer, dar con el diseño de la cocina perfecta basándote en la teoría del triángulo de trabajo es más sencillo de lo que imaginas. Una vez identificadas las áreas correspondientes a cada lado del mismo, queda determinar sus dimensiones. Para que sea óptimo, el triángulo ha de respetar ciertas consideraciones.

Los lados han de medir entre 1,2 y 2,7 metros e, igualmente, la suma de tofos ellos no debe ser inferior a 4 metros ni superior a 7,9. Has de evitar la presencia de muebles o islas que ejerzan como obstáculos interfiriendo en los lados del triángulo que, en cualquier caso, no debe ser una zona de tránsito dentro de la casa.