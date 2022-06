4 casas pequeñas pero encantadoras

A la hora de enfrentarnos al apasionante reto de elegir la casa perfecta se abre ante ti un amplio abanico de posibilidades: pisos, viviendas unifamiliares, bajos, áticos, casas de campo, con jardín… El catálogo de casas es tan variado que cuesta decidirse cuando no se tienen las cosas demasiado claras. Sin embargo, hay factores que pueden ir reduciendo las posibilidades, entre ellos, el presupuesto o las necesidades. Las casas pequeñas son una opción perfecta no solo para quienes dispongan de un presupuesto ajustado, sino para todo aquel que no necesite de un espacio demasiado abultado para cubrir sus necesidades. Y es que, una casa pequeña no tiene por qué ser menos atractiva que otra de mayores dimensiones. Lo cierto es que, un espacio más reducido puede transformarse en un hogar lleno de encanto, íntimo y cargado de detalles fruto de la necesidad de aprovechar al máximo cada rincón.

En este libro de ideas te presentamos cuatro propuestas de casas pequeñas que te enamorarán con unos diseños que nada tienen que envidiar a construcciones más grandes. ¿Listo para un tour por la inspiración?