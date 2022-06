10 cocinas baratas que te inspirarán a transformar la tuya

El diseño no es una cuestión de metros. El hecho de tener una cocina pequeña no tiene por qué significar el abandono o la renuncia a una decoración espectacular. Simplemente has de buscar el diseño que mejor se adapte a las condiciones del lugar en el que vas a poner en pie tu particular proyecto decorativo.

En cocinas pequeñas o de reducidas dimensiones, lo mejor es apostar por colores claros que ayuden a reforzar la sensación de amplitud visual. La elección de muebles multifuncionales, armarios hasta el techo e incuso mobiliario a medida, también te ayudará a optimizar el espacio.