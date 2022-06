7 consejos para adornar tu casa con objetos antiguos

En épocas de mudanza o de reformas en el hogar nos damos cuenta de cuantos objetos innecesarios acumulamos. Algunos que llevamos meses o años sin usar y otros que guardamos solo por si acaso . Sin embargo, hay piezas que podemos recuperar y colocar en nuestro nuevo, o renovado, hogar. Reciclar o recuperar piezas decorativas y elementos arquitectónicos es tendencia ahora que el estilo vintage se encuentra en pleno apogeo. Si además os gusta el estilo Do It Yourself no os podéis perder este libro de ideas. Está repleto de ejemplos que añadirán originalidad y calidez a vuestras estancias.