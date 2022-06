Reformas en la cocina: 6 aspectos a tener en cuenta

¿Toca reformar la cocina? Pues ármate de paciencia porque hay tantas cosas que tendrás que tener en cuenta que si no estás preparado es posible que pierdas los papeles. No queremos asustarte, solo avisarte de que una reforma en la cocina requiere un poco de preparación, un estudio previo de las posibilidades que el espacio te ofrece, los materiales y acabados que más te convienen y los detalles que no hay que dejar al azar.

A grandes rasgos, estos son los aspectos que debes tener en cuenta cuando te decides a cambiar de arriba a abajo tu cocina:

- Distribución: estudiar el espacio con el que contamos y qué distribución le conviene más es el primer paso para visualizar nuestra nueva cocina. También su luminosidad, puesto que esta influirá en temas tan importantes como el color de la decoración.

- Revestimientos y pavimento: paredes y suelo tienen en la cocina una especial importancia, dadas sus características especiales de humedad y cambios de temperatura. Como es una habitación que se ensucia mucho, ten en cuenta también el mantenimiento.

- Mobiliario: échale un ojo a lo que está de moda, pero no te olvides de estudiar materiales, acabados y otros elementos complementarios, pero que también son importantes, como el color.

- Electrodomésticos: tan importantes como el mobiliario, los electrodomésticos deben ser prácticos, pero también estéticos.

Te dejamos una breve guía con algunos ejemplos de los aspectos a tener en cuenta a la hora de llevar a cabo una reforma: