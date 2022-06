Armarios, vestidores: cómo solucionar el almacenamiento en casa

Si somos afortunados y disponemos de una habitación en casa lo suficientemente pequeña para no ser dormitorio y lo suficientemente grande para no convertirse en trastero, construir un vestidor es una perfecta alternativa. El que os mostramos en este ejemplo no requiere mucha transformación: tan solo un largo banco donde poder sentarse y almacenar ropa en su parte posterior y un perchero colgado del techo a modo de burra . Si no disponemos de ninguna estancia vacía, siempre podemos esperar a que algún miembro de la familia abandone barco, véase algún hijo.